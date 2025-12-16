Звезду "Великолепного века" Саат и ее мужа задержали в Турции

В Стамбуле задержали более 20 человек, среди которых оказались известные артисты.

Певца Кенан Догулу и его супругу, актрису Берен Саат арестовали в Турции по делу о наркотиках. Задержание проходило в рамках масштабного рейда против наркотиков, сообщило агентство Haberler.

В 2007 году турецкий исполнитель выступал на Евровидении с песней Shake It Up Şekerim. Его жена Саат снималась в таких известных сериалах, как "Запретная любовь" и "Великолепный век. Империя Кесем".

Также правоохранители задержали и других представителей турецкого шоу-бизнеса, среди них Керимджан Дурмаз, Бердан Мардини, Энис Арыкан и Озан Догулу. В списке задержанных оказались 22 медийные личности.

Турция уже несколько месяцев устраивает рейды против наркотиков. Ранее под арест попал отель на берегу Босфора, в котором местная элита часто устраивала вечеринки с запрещенными веществами.

Ранее мы сообщали, что актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", получил два года тюрьмы срок по делу о протестах в Стамбуле.

Фото: Magnific