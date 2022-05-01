Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок за протесты в Стамбуле

Халит Эргенч не признал вину в даче ложных показаний.

Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" (Muhteşem Yüzyıl), получил тюремный срок по уголовному делу о протестах в Стамбуле. Соответствующими данными с аудиторией поделились журналисты из мстного новостного портала Anadolu. По решению судебной инстанции фигурант расследования приговорен к лишению свободы на срок в два года и три месяца. Однако во внимание принято примерное поведение Эргенча на протяжении всего судебного процесса, что позволило сократить срок заключения до одного года и десяти с половиной месяцев.

Напомним, что звезду турецкого сериала признали виновным в даче ложных показаний, хотя сам актер свою вину не признал. Таким образом судебный приговор касается дела о массовых протестах, произошедших в парке Гези в 2013 году. В обвинительном заключении говорится о том, что следствие посчитало ответ Халита Эргенча на вопрос о том, имел ли тот контакты со скрывающимся от правосудия обвиняемым по уголовному делу об инцидентах в Гези, противоречивым. Митингующие в Стамбуле были недовольны решением властей по вырубке парка Гези в районе Таксим. На этом месте правительство хотело построить торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций страны, а также турецкие граждане, проживающие в европейских странах. Акции переросли в волну выступлений против проводимой политики премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Жертвами беспорядков признаны пятеро.

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Фото: YouTube / Muhteşem Yüzyıl