Мария Захарова прокомментировала видео, снятое у секретной тюрьмы в Борщаговке.

В Москве оценили видеозапись массовых протестов в селе под Киевом, где все участники процесса, включая представителей местной власти, кричат или разговаривают на русском языке. Соответствующе заявление подписчикам в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Сотрудница внешнеполитического ведомства нашей страны отметила, что национальный закон о языке на Украине "работает в полную мощь". Мария Захарова поиронизировала над действием закона о языке на Украине.

Закон о языке на Украине работает в полную мощь. Слухайте, громадяни. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что по социальным сетям начали расходиться видеокадры с места событий, на которых слышны звуки стрельбы и крики. В том числе они содержали нецензурную брань, а также слова на русском языке. При этом на ряде записей слышно, что глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). в какой-то момент переходит на русский язык перед толпой.

Захарова: администрация Обамы предала украинцев, пообещав им блага Запада.

Фото: МИД России