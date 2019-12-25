В МИД России рассказали о роли американцев в организации госпереворота на Украине.

Администрация бывшего американского президента Барака Обамы предала украинцев в тот момент, когда пообещала им материальные блага от "западной демократии" в обмен на забвение собственной истории и отказ от национальных интересов. Соответствующе заявление подписчикам в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она прокомментировала ситуацию, когда экс-глава Белого дома в ходе митинга в Атланте раскритиковал текущую политику вашингтонской администрации отношении Украины и заявил, что власти страны якобы предают украинцев.

Обама заявил, что США предают украинцев. Наконец, из уст Обамы прозвучало признание того, о чем мы говорили давно. Его администрация, его подчиненные и однопартийцы предали украинцев, когда пообещали им за отказ от национальных интересов и забвение собственной истории материальные блага и бонусы от пресловутой "западной демократии". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ



Чиновница из внешнеполитического ведомства нашей страны пояснила, что Бараку Обаме нужно вспомнить о том, как сотрудники Госдепа США дирижировали антиконституционным государственным переворотом на Майдане. Она добавила, что бывший президент-демократ Джо Байден заставил ЕС по собственному поручению ввести антироссийские санкции в 2014 году, обещая союзникам "манну небесную".

"Полное фиаско Запада". Захарова о попытках изоляции России.

Фото: МИД России