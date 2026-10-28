В МИД России рассказали, как европейцы пытались уговорить африканские делегации отказаться от посещения саммита "Россия-Африка".

Коллективный Запад унижается в попытках изоляции России, но при этом потерпел в своей кампании полное фиаско. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства оценила попытки недружественных государств отговорить африканских делегатов от рабочей поездки в Москву на события саммита "Россия-Африка".

Западники унижаются, планы изоляции провалились. Они уже сами ругаются, кто кому позвонил. Это полное фиаско Запада - якобы изоляция России. Это карикатура их политики. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уверены, что мир с брезгливостью смотрит на эти потуги со стороны западников.

Захарова назвала дном вопрос на Украине о неоказании медпомощи русскоязычным.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik