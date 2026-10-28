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Захарова назвала дном вопрос на Украине о неоказании медпомощи русскоязычным

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В МИД России прокомментировали слова омбудсмена Елены Ивановской из Украины.

В Москве назвали расчеловечиванием высказывания языкового омбудсмена из киевского режима Елены Ивановской о том, что оказание медицинской помощи не владеющим украинским языком пациентам остается на усмотрение врача. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. 

Это дно... А если придет немой человек, кто утратил дар речи? А если глухонемой человек? Вы понимаете степень расчеловечивания на территории Украины?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

У ЕС нет других характеристик, кроме поддержки Киева, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: елена ивановская, мария захарова, мид, русский язык
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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