Захарова назвала дном вопрос на Украине о неоказании медпомощи русскоязычным

В МИД России прокомментировали слова омбудсмена Елены Ивановской из Украины.

В Москве назвали расчеловечиванием высказывания языкового омбудсмена из киевского режима Елены Ивановской о том, что оказание медицинской помощи не владеющим украинским языком пациентам остается на усмотрение врача. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это дно... А если придет немой человек, кто утратил дар речи? А если глухонемой человек? Вы понимаете степень расчеловечивания на территории Украины? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

У ЕС нет других характеристик, кроме поддержки Киева, заявила Захарова.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik