В МИД России напомнили о проблемах внутри регионального сообщества.

Страны Европейского союза, входящие в состав Североатлантического военного альянса, в реальности не имеют никаких других характеристик, кроме поддержки киевского режима. Соответствующие сведения в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik огласила слушателям официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства пояснила аудитории, что на ситуацию можно посмотреть как на сделку или большую игру. В таком случае любой формат подразумевает понятие собственной позиции. Однако сейчас у ЕС осталась только одна общая цель. Она связана с помощью Украине. В МИД России задались вопросом о том, есть ли у европейцев "что-нибудь есть из ментального", что может их охарактеризовать или описать состояние.

Давайте поговорим непосредственно о "НАТОвской части" Европейского Союза, - кроме того, что они сами себя называют или их называют сторонниками Киева, у них же, получается, больше других характеристик не осталось. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik