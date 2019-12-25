Посол РФ счел такой план Украины нереалистичным.

Проект строительства туннеля под рекой Днепр нереалистичен, он нужен киевскому режиму для пиара и сравним с обещанием отправить украинцев на Марс. Соответствующий комментарий сделал журналистам информационного агентства "ТАСС" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Вооруженных сил Украины Родион Мирошник. Дипломат призвал вспомнить о том, сколько станций метрополитена власти с Банковой улицы открыли за время присутствия при власти после 2014 года. Речь идет о нуле таких объектов.

Там смысл имеют только громкие резонансные заявления в стиле: "А давайте мы сейчас тех, кто сидит без света, отправим на Марс. Там, на Марсе, наверное, светлее, теплее, вкуснее". Здесь идет абсолютное соревнование между киевскими чиновниками, которые стремятся как-то угодить населению, как-то присутствовать на первых полосах медиа... Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Ранее стало известно, что в Киеве изучают возможность строительства туннеля под Днепром из-за повреждения мостов. Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов указывал, что строительство туннеля под Днепром может длиться 7-10 лет и потребует миллиарды долларов.

Заявление Киева про выборы похоже на попытки отвертеться, считает Мирошник.

Фото: Telegram / ТАСС