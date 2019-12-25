На Западе пройдут парламентские и президентские выборы.

Волна массовых протестов в Европейском союзе с приближением зимнего периода будет только нарастать потому, что для этого есть все объективные причины. Такое мнение высказывается журналистами западного издания Politico. Региональное СМИ уточняет, что в ближайшие девять месяцев на территории ведущих государств коллективного Брюсселя состоятся парламентские и президентские выборы. Избирательный процесс откроет Испания, где в ноябре 2026 запланировано голосование. Авторы публикации полагают, что уличные протесты будут усиливаться в преддверии этих мероприятий, одновременно осложняя подготовку к ним.

В огне не только Франция. ЕС входит в цикл серьезных беспорядков по всему Евросоюзу этой осенью и зимой по мере того, как рост стоимости жизни и цен на топливо накладывается на нарастающее недовольство молодежи во многих странах. статья в иностранном СМИ

Трамп назвал ситуацию с мигрантами в Европе "котлом, который вот-вот взорвется".

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