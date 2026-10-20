Трамп назвал ситуацию с мигрантами в Европе "котлом, который вот-вот взорвется"

Глава США прокомментировал массовые протесты и беспорядки в Европе.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп убежден, что ситуацию с иммигрантами на территории Италии, Франции и ряде других европейских стран можно сравнить с "котлом, который вот-вот взорвется". Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал местным СМИ, когда вышел к журналистам на Южную лужайку вашингтонской администрации. По словам политического лидера, массовые беспорядки в Италии и Франции, он считает проблемой, которая вызвана отказом иммигрантов от ассимиляции в ЕС.

Если смотреть на Италию и Францию, то дело в иммиграции. И я всем им говорил, что это произойдет. Это котел, который вот-вот взорвется. Печально видеть это. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации граждан против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения.

Трамп: Зеленскому пора искать кого-то другого для переговоров по Украине.

Фото и видео: Белый дом