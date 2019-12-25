Politico: Ле Пен предложит упразднить дипслужбу ЕС, если победит на выборах

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" (НО) Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах 2027 года намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий, возглавляемую сейчас Каей Каллас. Соответствующими данными с западными журналистами из регионального издания Politico поделились представители политического движения. В СМИ уточнили, что соратники Марин Ле Пен считают работу внешнеполитического ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств.

"Дело в том, что полезность весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов... Никто не признает ее легитимность, в частности, ни США, ни Китай. Жордан Барделл Шарль-Анри Галлуа, советник лидера "Нацобъединения"

Авторы статьи уточнили, что внутри французской партии считают, что дипломатическая служба ЕС является в том числе пустой тратой денежных средств для местных налогоплательщиков. Издание напоминает, что ключевой точкой расхождения между Марин Ле Пен и Каей Каллас остается подход к вооруженному конфликту на Украине.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции намечен на 18 апреля 2027 года.

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Фото: YouTube / Marine Le Pen