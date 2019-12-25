Тьерри Мариани объяснил, почему коллективный Брюссель торопится в принятии решений.

Европейская комиссия стремится создать аналог Четвертой статьи НАТО и отменить право вето по вопросам санкционного давления и внешней политики до проведения французских президентских выборов, запланированных в 2027 году. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал европейский депутат Тьерри Мариани. Местный законодатель пояснил прессе, что руководство ЕК понимает, что действующий политический лидер правой партии "Национальное объединение" в Париже Марин Ле Пен может победить во время голосования за высший государственный пост в стране. Таким образом референдум вернет суверенитет в центр европейской политики.

Поэтому она пытается всё уладить сейчас, пока французы не высказали свое мнение. Но есть одна загвоздка. Чтобы отказаться от принципа единогласия, нужно единогласие. Любое правительство может сказать "нет", и Франция должна сделать это первой. Тьерри Мариани, евродепутат

По мнению законодателя из Европы, отмена национального вето представляет из себя ядерную бомбу, которую страны сбрасывают на суверенитет государств-членов регионального сообщества.

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