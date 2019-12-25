ЕС обсудит кандидатуру Кошты на роль главного переговорщика с Россией

Сейчас региональное сообщество разделилось на три лагеря, которые продвигают своих кандидатов.

Коллективный Брюссель сейчас разделился на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять региональное сообщество на мирных переговорах с Россией. Соответствующими данными поделились иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники. В первом лагере сторонники хотят предоставить роль председателю Европейского совета Антониу Коште. Неназванные из ЕС дипломаты уточнили, что он является "самым приемлемым кандидатом" из-за его институциональной должности.

Вторая группа якобы продвигает переговорщиков от Франции и Германии, которые "не хотят уступать места за столом переговоров". Официальные Берлин и Париж вряд ли одобрят соглашение, которое дает Евросоюзу монополию на представление интересов региона на переговорах с Москвой. Третий лагерь, который является "самым одиноким", выступает за главу дипломатической службы и политики безопасности ЕС Каю Каллас. Однако, по мнению некоторых дипломатов, ее антироссийская позиция помешает ей стать переговорщиком. Некоторые из них назвали предложение кандидатуры Каллас "шуткой", отметив, что она является "вероятно, худшим кандидатом из всех возможных".

На Западе уточнили, что кандидатура переговорщика будет обсуждаться 13 ноября на саммите Европейского союза в Дублине, однако решение на мероприятии вряд ли будет принято. Ранее, 12 ноября президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о том, что хотел бы, чтобы вашингтонская администрация поработала со странами регионального сообщества и те определились, чего они на самом деле хотят добиться.

Telegraph узнала о пяти кандидатах от ЕС на роль переговорщика с Россией.

Фото: YouTube / FRANCE 24 English