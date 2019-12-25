The Daily Telegraph уточнила, как страны планируют избежать право вето по кандидатурам.

Пять политических лидеров рассматриваются как кандидаты на позицию переговорщика с Россией по Украине от лица Европы. Соответствующее заявление читателям сделала британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники. В качестве ориентировочных претендентов на указанную роль указаны премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Ранее говорилось, что председатель Европейского совета Антониу Кошта отказался от позиции переговорщика на прошедшей недавно встрече в Брюсселе.

В иностранном СМИ сообщили, что общественные дискуссии о необходимости диалога с Москвой активизировались в столицах регионального сообщества в последние месяцы. Это связано с тем, что мировые лидеры из стран Старого Света считают, что американский президент-рнспубликанец Дональд Трамп не представляет их интересы.

Европа пришла к пониманию того, что прежде всего необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. источник западного издания

"Эксперт пояснил, что теперь ЕС требуется найти консенсус по поводу того, в чем именно заключается общеевропейская позиция. Второй собеседник The Daily Telegraph уточнил, что не исключает выбор сразу группы представителей от ЕС для переговоров с российским руководством. Такое решение ожидается для того, чтобы избежать соперничества между странами-членами и риска того, что на кандидата будет наложено право вето.

Politico: в Европе ищут кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным.

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