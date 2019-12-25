Politico: в Европе ищут кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным

В СМИ объяснили, что Евросоюзу важно, чтобы на переговорах присутствовал человек, способный представлять интересы всех стран-членов, а не отдельной влиятельной группы

Страны - члены Европейского союза обеспокоены своим статусом на мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса и сейчас пытаются найти человека, который мог бы представлять интересы регионального сообщества перед Россией. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico. По данным СМИ, вопрос стал еще более актуальным после того, как американский специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. В статье говорится, что европейские чиновники понимают важность прямого контакта с Кремлем, однако кандидатура возможного делегата все еще не определена.

Среди возможных претендентов на эту сложную роль называется президент Финляндии Александр Стубб. В пользу иностранного политического деятеля говорят длительные дипломатические отношения между двумя соседними государствами и личное знакомство с лидером Белого дома. Другим вероятным кандидатом остается председатель Европейского совета Антониу Кошта. По словам источника газеты из числа европейских дипломатов, Кошта может более эффективно представлять интересы коллективного Брюсселя, чем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Politico: В Европе опасаются, что Трамп больше симпатизирует Путину.

Фото: pxhere.com