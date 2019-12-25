На Западе объяснили, почему США "сближаются" с Россией, а не Украиной.

Политические лидеры из европейского регионального сообщества опасаются того, что американский президент-республиканец Дональд Трамп симпатизирует российскому коллеге Владимиру Путину больше, чем Владимиру Зеленскому. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились западные журналисты из издания Politico. В СМИ уточнили, что ряд чиновников и дипломатов из коллективного Брюсселя связывают более враждебную позицию действующей вашингтонской администрации по отношению к Украине с личными предпочтениями самого лидера Белого дома.

Трампу не нравится Зеленский. Он ему просто не нравится. Из-за этого добиться помощи США в достижении мира становится сложнее. Для Трампа все — это рациональная деловая сделка, но лишь до определенного момента. слова европейского чиновника

Дипломат из ЕС не исключил того, что глава Белого дома может изменить свое мнение по поводу киевского режима. Собеседник иностранной газеты уточнил, что ранее Дональд Трамп уже менял свою позицию по многим вопросам.

Politico: НАТО начинает подготовку к войне с Россией.

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