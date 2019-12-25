Politico: НАТО начинает подготовку к войне с Россией

В октябре страны НАТО начинают переговоры о новых требованиях к войскам и вооружениям, которые должны обеспечить все 32 государства альянса к 2029 году.

НАТО готовится определить, сколько войск и вооружений потребуется для отражения возможного нападения к 2029 году. Соответствующее заявление сделали представители издания Politico. Пять ключевых разногласий между странами НАТО определят дальнейшие планы альянса по подготовке к возможному конфликту с Россией. Они касаются численности войск, роли США в европейской обороне, региональных угроз, дронов и опыта Украины. В иностранном издании пишут, что ряд местных чиновников из ЕС опасаются, что к 2029 году Москва может быть готова к нападению на одну из стран-членов НАТО. Авторы западной газеты опросили 15 действующих и бывших представителей военного блока и дипломатов, выделив пять основных вопросов, которые предстоит решить союзникам на встречах.

В первом случае речь идет о численности войск и общего объема вооружений. Странам-членам НАТО предстоит определить то, какие силы необходимы им для обороны и следует ли сохранять дополнительные 18 бригад численностью около пяти тысяч человек каждая для небольших операций за пределами территории блока. На фоне требований вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа к европейским союзникам взять на себя больше ответственности за безопасность эти обязательства могут сократить или отменить.

Во втором пункте говорится о вероятном сокращении военного присутствия США в регионе. Пентагон готов пересмотреть состав собственных сил в Европе, результаты которого ожидаются в декабре 2026 года. Ранее американцы вывели с территории часть авиации, беспилотников и кораблей из числа сил, доступных НАТО. Не исключается, что европейцы будут самостоятельно восполнять нехватку необходимых американских вооружений и военной техники, включая тяжелые транспортные самолеты и средства разведки.

Третим пунктом обсуждений являются региональные разногласия. После начала вооруженного конфликта на Украине Североатлантический военный альянс сосредоточился на восточном фланге Европейского региона, а в последнее время усиливается внимание также к Арктике.

В четвертом пункте оценивается выбор между беспилотниками и традиционными средствами вооружений. Международным союзникам предстоит решить, какую долю военных расходов придется направить на беспилотные системы, а какую — на танки и артиллерию.

Последним, пятым пунктом для обсуждений является то, как можно использовать в своих целях боевой опыт Украины. Частично страны-члены НАТО выступают за более тесное сотрудничество с киевским режимом в области БПЛА, ПВО и других военных технологий. Другие же государства блока предупреждают, что опыт данного вооруженного конфликта нельзя полностью переносить на военные планы НАТО в виду того, что доктрина предполагает быстрое маневрирование войсками и превосходство в воздушном пространстве.

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