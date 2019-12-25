Politico: фон дер Ляйен предложила создать "стратегические" запасы газа в ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила политическим лидерам из стран-членов регионального сообщества рассмотреть идею создания общеевропейских стратегических запасов природного газа. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на трех дипломатов и двух представителей ЕС. В статье говорится о том, что подобная энергетическая инициатива выдвинута ЕК на фоне опасений, что в зимний сезон сообщество может столкнуться с дефицитом топливных ресурсов.
В иностранном СМИ пишут, что существующие в Европе газохранилища, которые обычно заполняются в течение года коммерческими компаниями, в текущем периоде остаются заполненными на рекордно низких уровнях. Причиной такого дефицита авторы публикации называют высокие летние цены, связанные, в частности, с вооруженным конфликтом США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке.
Евросоюз оказался недостаточно подготовлен к зиме.
текст статьи в Politico
Politico: ЕК может представить 23-й пакет санкций против России до конца года.
Фото: YouTube / European Parliament
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