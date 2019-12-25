На Западе готовы обсуждать ужесточение энергетических мер против Москвы из-за соглашения РФ и США по дизелю.

Европейская комиссия (ЕК) уже начала подготовку 23-го пакета антироссийских санкций, который. Ожидается, что профильный документ представлен коллективным Брюсселем до конца 2026 года. Днем ранее союзники из регионального сообщества презентовали мировой общественности 22-ой антироссийский санкционный пакет. Соответствующими сведениями с местной аудиторией поделились иностранные журналисты из западного издания Politico со ссылкой на собственные источники.

В СМИ уточнили, что за введение новых рестрикций выступают Германия и Польша. Авторы публикации уточнили, что эти европейские страны на заседании Европейского совета от 15 октября планируют призвать коллег к введению дополнительных ограничений на российские энергетические ресурсы на фоне российско-американских договоренностей о поставках дизельного топлива.

Politico: США могут лишить 100 тыс. украинских беженцев права находиться в стране.

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