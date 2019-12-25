Politico: США могут лишить 100 тыс. украинских беженцев права находиться в стране

На Западе объяснили, какой стратегии придерживается вашингтонская администрация в миграционной политике.

Вашингтонская администрация может лишить около сотни тысяч украинских беженцев права на дальнейшее пребывание на территории США. Соответствующие данные огласили американские журналисты из западного издания Politico. В тексте публикации иностранного СМИ говорится о том, что у федеральных властей есть время до 19 октября на то, чтобы продлить или отменить предоставление 100 тысяч человек, находящихся в США из Украины, статуса лиц, временно пользующихся защитой. В случае отмены разрешения они должны будут покинуть страну. Ряд законодателей из Конгресса США требуют от администрации прекратить все программы, предусматривающие предоставление беженцам права на пребывание в США, поскольку из-за этого американцы лишаются рабочих мест.

Источники прессы подтвердили данные о том, что администрация Белого дома может решить не продлевать это разрешение. Чиновники могут позволить этому статусу истечь, не отменяя его официально. В таком случае статус автоматически продлится еще на шесть месяцев". Власти США, по версии Politico, реализовав такой план могли бы "успокоить сторонников жесткой линии в вопросах миграции", но при этом избежать депортации украинцев. Ранее американские представители поступили таким же образом в отношении беженцев из Сальвадора. Однако когда иностранцы оказались в "подвешенном состоянии" с юридической точки зрения, так как сохранили возможность находиться в США, но осталось неясным момент, имеют ли они право работать и учиться в этой стране.

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