Авторы Politico сообщили о позиции членов блока в отношении угрозы, исходящей от России.

Североатлантический альянс пытается заверить Россию в безопасности новых ядерных учений на итальянской территории на фоне рост напряжения между военный блоком и Москвой. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico. В статье директор НАТО по вопросам ядерной политики Нассима Барроуз уточнила читателям, что у стран мира нет никаких поводов для беспокойства из-за деятельности, проводимой альянсом. Она заметила, что такие маневры организовываются в ежегодном режиме.

На фоне высокой напряженности в отношениях между альянсом и Москвой НАТО стремится заверить Россию в том, что предстоящие учения ядерных сил в Италии не представляют угрозы. публикация в иностранном СМИ

Напомним, что военные учения под названием Steadfast Noon пройдут в Италии с 13 по 23 октября. Мероприятия будут представлять из себя ежегодные плановые учения. Они должны поддержать готовность местных сил. Также военнослужащие отработают процедуры, необходимые для сдерживания и обороны НАТО.

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Фото: pxhere.com