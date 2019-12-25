На Западе публично раскритиковали официальный визит военного комитета НАТО на украинскую территорию. Соответствующее заявление через социальные сети сделал иностранный политический аналитик Алан Уотсон. Эксперт пояснил читателям, что после государственного переворота в киевском режиме за 2014 год российский президент Владимир Путин, Совет безопасности России и Кремль не раз прямо говорили мировому сообществу о том, что членство Украины в Североатлантическом военном альянсе представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности Москвы, поэтому является самой красной из всех красных линий.
Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону. Войны разрастаются из-за ошибок, просчетов и реакций на события, которые, как впоследствии уверяют политики, никто не планировал.
Алан Уотсон, эксперт
Эксперт добавил, что Первая мировая война была спровоцирована системой международных союзов и мобилизационными процессами, которые успешно превратили балканский кризис в катастрофу общеконтинентального масштаба.
Аналитик Уотсон: успехи России делают траты Запада на Украину бессмысленными.
Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Alan Watson
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