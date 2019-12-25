На Западе объяснили, что военный блок нарушает главную красную линию России.

На Западе публично раскритиковали официальный визит военного комитета НАТО на украинскую территорию. Соответствующее заявление через социальные сети сделал иностранный политический аналитик Алан Уотсон. Эксперт пояснил читателям, что после государственного переворота в киевском режиме за 2014 год российский президент Владимир Путин, Совет безопасности России и Кремль не раз прямо говорили мировому сообществу о том, что членство Украины в Североатлантическом военном альянсе представляет собой непосредственную угрозу национальной безопасности Москвы, поэтому является самой красной из всех красных линий.

Важна сама тенденция: конфликт на Украине неумолимо движется к армагеддону. Войны разрастаются из-за ошибок, просчетов и реакций на события, которые, как впоследствии уверяют политики, никто не планировал. Алан Уотсон, эксперт

Эксперт добавил, что Первая мировая война была спровоцирована системой международных союзов и мобилизационными процессами, которые успешно превратили балканский кризис в катастрофу общеконтинентального масштаба.

Аналитик Уотсон: успехи России делают траты Запада на Украину бессмысленными.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Alan Watson