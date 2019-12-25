По данным городской метеостанции, температура воздуха опустилась до -1 градуса.

Минувшей ночью в Петербурге обновился минимум осени. По данным городской метеостанции, температура воздуха опустилась до -1 градуса. Это на две десятых ниже, чем было 25 ноября, рассказал синоптик Михаил Леус.

"Холодный" лидер сезона сменится уже завтра, 27 ноября. Ближайшей ночью столбик термометра покажет -3…-5 градусов. А на территории Ленинградской области самым холодным местом стал поселок Ефимовский с показателем -3,5 градуса.

В Петербурге ближайшие двое суток пройдут при зимних температурах, отставая от нормы на 1-3 градуса, а в последние два дня ноября немного потеплеет – днем до слабых оттепелей. Михаил Леус, синоптик

Ранее на Piter.TV: барический гребень прекратит осадки 26 ноября в Петербурге.

Фото: Piter.TV