Следователи ищут очевидцев избиения актёра Евгения Леонова-Гладышева

Инцидент произошел 16 августа 2018 года у станции метро "Парнас".

В Петербурге расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство актёра Евгения Леонова-Гладышева. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 16 августа 2018 года актер Евгений Леонов-Гладышев был обнаружен у станции метро "Парнас" с множественными телесными повреждениями в области головы, после чего доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь.

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой к гражданам, ставшим очевидцами вышеуказанного преступления, либо обладающим информацией об обстоятельствах его совершения, связаться по телефонам 8-812-570-66-71, 8-812-591-62-64.

Кадр: из сериала "Убойная сила"