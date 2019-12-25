После нападения на подростка в поселке Лебяжье возбудили уголовное дело

В результате юноша получил тяжелые травмы.

В Ломоносовском районе Ленинградской области следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По подозрению задержали 15-летнего местного жителя.

Как сообщили в СК РФ, 27 октября на улице Степаняна в поселке Лебяжье 15-летнему подростку были нанесены множественные удары неизвестным предметом по голове и телу. В результате пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

Следствие подготовило ходатайство в суд об избрании напавшему юноше меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти