СК расследует покушение на убийство Евгения Леонова-Гладышева спустя шесть лет после нападения

Актёру потребовалась длительная реабилитация — заново пришлось учиться говорить и писать.

Следственный комитет возобновил расследование нападения на актёра Евгения Леонова-Гладышева, которое произошло ещё в августе 2018 года в районе станции метро "Парнас" в Петербурге. Дело переквалифицировано как покушение на убийство, сообщили 13 мая источники издания "Фонтанка".

По данным следствия, 16 августа 2018 года актёра нашли с тяжёлой травмой головы возле проспекта Энгельса. Кто именно и при каких обстоятельствах нанёс удар — до сих пор не установлено. В тот день Леонов-Гладышев собирался ехать на съёмки в Москву, но не добрался до поезда. Очнулся он уже в больнице, где провёл месяц в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ.

Актёру потребовалась длительная реабилитация — заново пришлось учиться говорить и писать. Историю своей борьбы за восстановление он рассказал в эфире программы "Малахов" на телеканале "Россия" вместе с супругой. Именно после этой передачи глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям доложить лично о ходе расследования.

Уголовное дело по статье о покушении на убийство было возбуждено 30 апреля 2025 года следственным отделом по Выборгскому району. Подозреваемые пока не установлены.

Народному артисту России Евгению Леонову-Гладышеву в этом году исполнилось 73 года. Он известен широкой публике по десяткам ролей в кино и сериалах, в том числе Васи Векшина в "Место встречи изменить нельзя" и майора Шишкина в "Убойной силе". С 2010 года актёр входит в труппу Театра на Васильевском.

Кадр из сериала "Убойная сила"