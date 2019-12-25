Актёр Павел Чинарёв о сериале "Тайный город": "Мне очень комфортно в Тёмном Дворе"

Актёр Павел Чинарёв исполнил одну из ролей в масштабном фэнтези-сериале "Тайный город", который выйдет уже 23 ноября на ТНТ и Кинопоиске. В интервью Piter.tv артист рассказал, чем его привлекла история о противостоянии Великих Домов, почему ему близка мрачная эстетика клана Навь и как сложились отношения с Юрием Колокольниковым на съёмочной площадке.

Также актёр поделился воспоминаниями о родном Сестрорецке, рассказал о любимых прогулках вдоль Финского залива, времени с семьёй, увлечении музыкой и будущих проектах.

— Павел, чем вас привлёк сценарий сериала "Тайный город"? Что удивило, что захотелось стать частью проекта?

— В первую очередь меня привлёк масштаб. Такие фэнтези-проекты с хорошим бюджетом, прекрасным актёрским составом и интересной историей появляются нечасто. Можно сказать, что это штучные проекты, которые всегда оказываются в центре внимания.

То, что сейчас вокруг "Тайного города" столько разговоров и обсуждений, не случайность. Стать частью такого большого и заметного проекта — желание любого артиста. Хочется участвовать в чём-то новом, масштабном и крутом, тем более в жанре фэнтези, к которому у нас обращаются не так часто.

— Расскажите про вашего героя — какой он?

— Мой герой — правая рука Тёмного Князя Великого Дома Навь, Сантьяги, которого играет Юра Колокольников. Мы с Юрой очень подружились, и мне нравилось играть его приближённого.

При этом мой персонаж — не просто помощник. Это человек, который глубоко вхож в семью и пользуется большим доверием. Именно поэтому в какой-то момент может показаться, что он ведёт двойную игру. А может быть, и не ведёт (смеётся). Не хотелось бы раскрывать все подробности и спойлерить, но могу сказать, что это очень многослойный персонаж!

— Если бы была возможность самостоятельно выбрать Дом — остались бы с Навью или предпочли бы какой-то другой? Почему?

— Конечно, было бы здорово пожить в разных Домах, словно побывать в разных странах света, но потом мне всё равно захотелось бы вернуться домой.

Мне очень близок мой Великий Дом Навь. Нравится его нуарная, мрачная эстетика, вся эта атмосфера. При этом у меня много друзей среди артистов, которые представляют другие дома. Это ребята, с которыми я дружу в жизни и с которыми уже работал: Андрей Мерзликин, Юля Пересильд и, конечно, Ванечка Добронравов.

К ним всегда хочется заглянуть в гости, побыть частью их мира, но мне очень комфортно у себя, в Тёмном Дворе.

— Что оказалось самым сложным при работе над ролью?

— Я вообще не вспоминаю этот проект как что-то сложное. Для меня это было захватывающее путешествие, в котором всё складывалось благополучно. Каких-то особенных трудностей не было. Наоборот, я получал огромное удовольствие от процесса и кайфовал буквально каждую секунду.

— С кем из коллег по съёмочной площадке сложились тёплые отношения?

— На самом деле с большинством этих артистов я знаком уже достаточно давно. Это актёры первой величины, одни из лучших в нашей стране, и я был очень рад встретиться с ними на одной площадке.

С кем-то мы уже пересекались в других кинопроектах, с кем-то — в театре. Поэтому тёплые отношения, которые сложились раньше, никуда не исчезли, а только укрепились за время совместной работы.

— Без посещения каких мест не обходится поездка в Петербург?

— Я родился в Сестрорецке и довольно часто бываю в Петербурге. Обязательно стараюсь погулять по берегу Финского залива, по пляжу в Сестрорецке.

Причём совершенно не важно, какая на улице погода. Это может быть морозная зима или осень с пронизывающим ветром с Балтики. Я всё равно очень люблю эти прогулки вдоль залива.

— Какой он — идеальный день в Петербурге?

— Для меня идеальный день — это день, проведённый с родителями. Они живут там, поэтому возможность побыть вместе с ними для меня очень ценна.

— Как обычно любите отдыхать при таком плотном графике?

— Мне не требуется много времени, чтобы перестроиться между проектами. Буквально неделя — и я снова готов в бой.

Вообще, для меня отдых часто связан со сменой деятельности, возможностью переключиться на другой формат жизни. В этом смысле у меня есть музыка. Я работаю диджеем, и это одновременно и мой способ отдыхать, и вторая профессия.

Меня можно увидеть не только в качестве гостя, но и за пультом многих фестивалей электронной музыки в России. Для меня это тоже своего рода отдых.

— В каких проектах ещё увидим вас в ближайшее время?

— В ближайшее время выйдет сериал "Айда!", а также новые сезоны "Мажора" и "Красной Поляны". Очень жду выхода проекта "99-й" — это военная драма о Второй чеченской войне. Ещё думаю, что скоро на ТНТ появится и "Хай, систерс!". Вообще, сейчас в разработке находится много интересных проектов.

Фото: пресс-служба ТНТ