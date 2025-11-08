"Светлому нужно доказать, что ты светлый": Борис Дергачёв — о втором сезоне "Мастера игры", манипуляциях и жизни после шоу

Борис Дергачёв уже знаком зрителям "Мастера игры" — в первом сезоне он играл на стороне "тёмных", а во втором оказался среди "светлых". Теперь ему приходится осваивать совершенно другую стратегию: не скрывать свою роль, а убеждать других игроков в своей честности, наблюдать, анализировать и сохранять спокойствие, когда подозрения могут в любой момент развернуться в его сторону.

В интервью Piter.tv актёр, сценарист и режиссёр рассказал, чем отличается игра за "светлых", почему в реалити не всегда работают заранее продуманные планы, как актёрская импровизация помогает в самых напряжённых ситуациях и почему после съёмок бывает сложно сразу "выйти из роли".

В первом сезоне вы были "тёмным" — по сути, тем, кто плетёт интриги и действует скрытно. Сейчас вы в команде "светлых". Что внутренне пришлось переключить?

Вообще всё, потому что я не понимал, как быть светлым. Я умел делать вид, что я светлый: разрабатывать логику, прислушиваться к другим игрокам, которые пытаются найти тёмных.

Когда ты становишься светлым, ты становишься очень незащищённым, с одной стороны, потому что ты как бы мишень, по которой могут выстрелить каждый день — и за столом, и ночью. Поэтому это кардинально другая игра. Она отличается, и, честно говоря, светлым играть, мне кажется, сложнее. Лично для меня.

Если в роли "тёмного" вы учились не выдавать себя, то теперь, как "светлый", нужно открыто выстраивать доверие. Что оказалось психологически сложнее — скрывать намерения или честно показывать уязвимость?

Вы знаете, я, наверное, в предыдущем ответе уже сказал, что задача тёмного игрока — не показать, что ты тёмный. Светлому нужно доказать, что ты светлый. Это самое-самое поганое, что может быть, когда на тебя наваливается куча игроков или какой-то акцент на тебя случается в игре. Все в какой-то момент могут развернуться в твою сторону и сказать: "Ты что, тёмный?". И ты такой: "Да нет, я светлый". И как бы ты ни говорил, если ты не сильно палишься, если ты не сильно нервничаешь, то тогда ты, может быть, и пролетишь мимо. Но игра всё время поворачивается в разные стороны. Тут особых планов не придумаешь — нужно существовать внутри игры и, самое главное, следить за всеми.

Есть ли у вас личная стратегия в "Мастере игры" (например, "сначала наблюдать, потом действовать"), или вы предпочитаете импровизировать? Как эта стратегия изменилась с переходом из "тёмных" в "светлые"?

Будучи светлым, ты всё равно можешь испытывать чувства тёмного игрока, когда на тебя все поворачиваются. И любой акцент, любой поворот головы ставит тебя в тупик. Тебе приходится оправдываться. И получается, в этом разницы не существует, потому что ты никому ничего не можешь доказать. Никаких прямых доказательств в этой игре нет. Ты можешь подметить что-то, можешь поймать за слово, но, как это сейчас даже в игре прослеживается, некоторые игроки просто могут себя странно вести.

Просто светлые могут сильно нервничать, даже если на них не наехали, и привлекать к себе внимание других игроков. И ты станешь темнеть с каждым круглым столом или с каждым словом, обращённым в твою сторону. Поэтому план — это хорошо. Надо придерживаться плана, выстраивать его, но тебе приходится частенько импровизировать ровно потому, что игра каждый раз виляет влево-вправо. А ты, как говорится, тут хвост виляет собакой, и ты должен просто пытаться играть и двигаться вместе с игрой.

Как вы оцениваете свой стиль игры сейчас по сравнению с первым сезоном: стали ли вы более рисковым, более осторожным, или, может быть, научились лучше считывать людей?

Да, людей считывать мне и в первый раз получалось. Но найти тёмного на самом деле очень сложно, особенно если это сильные тёмные. Если никто не палится — никаких, опять же, доказательств нет. Ты можешь доверять только наблюдению. Ты просто наблюдаешь, смотришь и понимаешь, можешь ты за этого человека проголосовать или нет. Но, опять же, люди себя ведут по-разному, и ты не знаешь этих людей в жизни и как они повели бы себя в той или иной ситуации. Зачастую люди сами не знают, как они повели бы себя в какой-то ситуации, потому что редко когда в жизни тебя кто-то в чём-то подозревает, тычет на тебя пальцем и кричит.

Фото: пресс-служба ТНТ

Среди участников второго сезона — экстрасенсы, блогеры, ветераны реалити. С кем из них вам психологически проще найти общий язык и почему?

Очень сложно найти общий язык со всеми из них. Ровно потому, что я вошёл в середине игры. Уже очень много всего прошло, приходилось в моменте понимать, кто в какой коалиции состоит.

Это тоже очень странно, потому что сейчас, когда смотришь проект по телевизору, понимаешь, что люди говорят одно, а на своих интервью в отдельной комнате свои предположения совершенно по-другому озвучивают. Из-за этого ты вообще теряешься. Ты думал об одном, а этот человек думает совершенно о другом человеке. Ты с одним человеком договорился, а это тёмный, и ты как бы оказался в кругу тёмных.

И вроде бы это хорошо, с одной стороны, потому что они берут тебя с собой для того, чтобы потом, если ты думаешь так же, как тёмные, против кого-то из светлых, значит, тебя не сразу уберут. Тут самое главное в моменте сделать так, чтобы игра развернулась в нужную сторону и тебя не выкинули первым.

Реалити — это концентрированная версия человеческих отношений: эмоции ярче, ставки выше. Какие приёмы из актёрской профессии помогают вам сохранять внутренний баланс в такой среде?

Это как, знаете, страшный сон актёра: ты на сцене или на съёмочной площадке, вокруг все повернули головы в твою сторону, а ты не знаешь своего текста. У тебя должен быть огромный монолог или, ещё хуже, диалог с кем-то, все ждут реплики, а тебе сказать нечего. Самое главное — понять, за кого ты играешь в этот момент. Просто скажите: "За кого я?" — и я начну импровизировать.

Собственно говоря, такие ощущения и такие способы удерживать равновесие, свой внутренний баланс, не нервничать слишком сильно. Короче, скрывать свои нервы! Это самая лучшая позиция в этой игре — не показывать, что ты нервничаешь, потому что твоё нервное состояние может привести тебя совершенно к другим последствиям.

Вы не только актёр, но и сценарист, режиссёр — как этот взгляд на структуру истории проявляется в "Мастере игры"? Пытаетесь ли вы мысленно "монтировать" происходящее или выстраивать свою линию как мини-сюжет?

Вот я говорю: это сценарий, который пишется кем-то другим. И в моменте меняются все обстоятельства. В один момент на тебя никто не думает, а в другой — на тебя могут подумать все, потому что, а) для кого-то это выгодно, б) кто-то подвержен общему мнению и не имеет своего.

В реалити, наверное, лучше всего иметь своё мнение. Прислушиваться, но двигаться так, как ты считаешь нужным. Потому что, как мы видим, коалиции не всегда приводят к тому, что ты будешь защищён.

В режиссуре важно понимать мотивацию каждого персонажа и видеть сцену с разных точек зрения. Помогает ли это в игре: быстрее считывать, кто какую роль сейчас отыгрывает, и где начинается манипуляция?

Да, манипуляции видны. Иногда ты их сглатываешь, иногда ты подвержен этим манипуляциям, иногда ты идёшь на них заранее, специально для того, чтобы просто показать людям, что мной можно манипулировать и я могу прислушиваться. Но в какой-то момент ты вообще не понимаешь, что происходит и кто из них тёмный. Это самая-самая страшная вещь: все люди вокруг тебя могут оказаться тёмными.

Особенно когда ты в игре: девять человек и трое из них тёмные. В любой компании, в которой ты бы ни оказался сегодня, с кем бы ты ни разговаривал, может быть один, два или даже три тёмных, а ты будешь всё выкладывать. Держи свой язык при себе, свои мысли при себе, больше слушать, больше наблюдать, не отсвечивать.

Вот это, с моей точки зрения, позиция светлых. Потому что активные ребята всегда найдутся, конфликтные ребята тоже всегда найдутся. Конфликт всегда притягивает внимание. Поэтому меньше конфликтов, больше анализа — и тогда проживёшь дольше.

Когда вы возвращаетесь со съёмок, какой первый "ритуал возвращения" у вас есть, чтобы снова почувствовать себя вне игры — прогулка, разговор с близкими, просто тишина?

Ой, вы знаете, всё, что вы сказали, — просто тишина — это было бы идеально. А лучше всего пуститься в работу или заняться своими обычными бытовыми делами, которыми ты занимаешься в жизни. Чем дальше ты от шоу после шоу, тем тебе будет лучше чисто психологически. Потому что, выходя из игры, люди не всегда выходят из неё.

Фото: предоставлено ТНТ (личный архив артиста)

Знаете, есть такое объявление в театре: "Выходя из театра, не забудьте выйти из роли". Вот это не всегда получается после "Мастера игры". Будешь ходить и думать: "Блин, мне кажется, за мной до сих пор следят или люди хотят строить против меня козни?". Все диалоги становятся очень подозрительными, и люди вокруг тоже.

Если бы нужно было показать Петербург человеку, который видит его впервые, куда бы вы повели в первую очередь?

К Исаакиевскому собору я бы повёл в первую очередь, потому что для меня это просто какая-то огромная глыба, которую непонятно как создали люди и какие силы, сколько жизней они там оставили. Просто чудо, которое построили люди. Обалдеть!

Главное фото: предоставлено ТНТ (личный архив артиста)