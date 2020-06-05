Звезда "Великолепного века" по-русски призналась в любви к России

Актриса Мерьем Узерли собиралась лично посетить форум Synergy Woman Forum в Москве.

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по роли Хюррем-Султан в историческом сериале "Великолепный век", призналась в любви России на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба форума Synergy Woman Forum.

Актриса собиралась лично посетить форум в Москве, но у нее не получилось прилететь по семейным обстоятельствам. Она пообщалась с гостями форума по видеосвязи. Мерьем Узерли рассказала, что уже не раз была в Москве Петербурге.

Я была очень рада побывать в этих городах. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург, люблю Россию. Это прекрасная страна. Мерьем Узерли, актриса

Актриса может говорить по-русски фразы "Я люблю тебя", "Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть".

Также во время своего обращения актриса рассказал, что недавно сдавала ДНК-тест и узнала, что на 12% у нее русская ДНК. Мерьем может все-таки прилететь в Россию и посетить Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который пройдет с 22 по 29 апреля.

В прошлом году стало известно, что роль Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век" должна была достаться другой актрисе.

Фото: Instagram / @meryemuzerlimeryem