Умерла актриса из сериала "Великолепный век" Сабина Тозия

В среду, 11 августа, стало известно о смерти актрисы из сериала "Великолепный век" Сабины Тозии. Об этом сообщила ее коллега по съемочной площадке Мерьем Узерли в Instagram.
Актриса умерла 10 августа в возрасте 75 лет. Причина ее смерти не называется.
Я так тебя люблю. Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: "Великолепным веком", "Материнской раной" и "Мафия не может править миром". Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается.
Написала Мерьем Узерли
В начале 2021 года у Тозии обнаружили опухоль головного мозга. Актрисе сразу сделали операцию, она прошла успешно. Однако позже ее частично парализовало.
Ранее умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая.
Фото: Instagram / sabinatozija
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