Умерла актриса из сериала "Великолепный век" Сабина Тозия

Причина смерти не называется.

В среду, 11 августа, стало известно о смерти актрисы из сериала "Великолепный век" Сабины Тозии. Об этом сообщила ее коллега по съемочной площадке Мерьем Узерли в Instagram.

Актриса умерла 10 августа в возрасте 75 лет. Причина ее смерти не называется.

Я так тебя люблю. Мы поработали вместе над тремя потрясающими проектами: "Великолепным веком", "Материнской раной" и "Мафия не может править миром". Вчера тебя не стало. Мое сердце разрывается. Написала Мерьем Узерли

В начале 2021 года у Тозии обнаружили опухоль головного мозга. Актрисе сразу сделали операцию, она прошла успешно. Однако позже ее частично парализовало.

Ранее умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая.

Фото: Instagram / sabinatozija