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Умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая
Сегодня, 14:15
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Умерла актриса из "Папиных дочек" Татьяна Жукова-Киртбая

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Ее не стало в возрасте 81 года.

В понедельник, 9 августа, скончалась звезда российских фильмов и сериалов Татьяна Жукова-Киртбая. Актриса умерла в возрасте 81 года. О ее смерти сообщила пресс-служба театра "Содружество актеров Таганки".

Татьяна Ивановна получила известность после выхода советской киноленты "Москва слезам не верит". В фильме Владимира Меньшова она сыграла Полину, работника химчистки. Несмотря на то, что роль была незначительная, после этого актрисе начали поступать предложения о съемках в других проектах.

Также артистка прославилась ролями в сериалах "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня". За несколько месяцев до смерти она снялась в сериале "Дылды-2".

Ранее умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: папины дочки, татьяна жукова-киртбая
Категории: Культура, Новости России, Лента новостей,

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