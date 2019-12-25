Умерла старейшая петербургская актриса Галина Короткевич

Она не дожила 13 дней до своего 100-летнего юбилея.

В возрасте 99 лет скончалась старейшая петербургская актриса, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. О ее смерти сообщило ТАСС, ссылаясь на слова художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

Галина Петровна умерла вечером 5 августа, не дожив 13 дней до своего 100-летнего юбилея. Коллектив готовился отметить эту знаменательную дату, поскольку актриса служила в театре с 1962 года и исполнила за это время десятки ролей в классических и современных постановках. Так, в спектакле "Миллионерша" Бернарда Шоу она сыграла около 800 раз.

Дата похорон и место прощания с Галиной Короткевич будут объявлены позднее.

Ранее умерла актриса озвучивания Теа Уайт.

Фото: kino-teatr.ru