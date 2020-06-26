Умерла актриса озвучивания Теа Уайт

Она озвучивала Мюриэл Бэгг из мультипликационного сериала "Кураж - трусливый пёс".

На 82-м году жизни скончалась актриса Теа Рут Уайт, которая озвучивала Мюриэл Бэгг из мультипликационного сериала "Кураж - трусливый пёс" (Courage the Cowardly Dog). Об этом информирует сетевое издание "TMZ.com".

О её смерти СМИ сообщили родственники. Уайт умерла 30 июля после операции по удалению раковой опухоли печени. По словам ее племянника Брэда Цицнера, это хирургическое вмешательство привело к инфекции, из-за чего и наступила смерть.

Уайт стала известна благодаря озвучиванию шотландской бабушки Мюриэл Бэгг в мультсериале "Кураж - трусливый пёс", премьера которого состоялась в 1999 году. Кроме того, она озвучила своего персонажа в кроссовере "Трусливый пес Кураж встречает Скуби-Ду".

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Фото: deadline.com