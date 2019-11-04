Актриса БДТ Татьяна Тарасова ушла из жизни

В труппу Татьяну Тарасову пригласил в 1966 году Георгий Товстоногов.

На 87-м году жизни умерла актриса Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе учреждения.

В труппу Татьяну Тарасову пригласил в 1966 году Георгий Товстоногов. Режиссер увидел в ней "артистку широчайшего диапазона". В БДТ актриса воплотила образы Аглаи в "Идиоте", справедливого сапожника в "Мольере", Миссис Уордль в "Пиквикском клубе", унтер-офицерской вдовы в "Ревизоре" и другие.

Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память! Приносим свои соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто любил Татьяну Тарасову. Пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова

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Фото: пресс-служба БДТ имени Г. А. Товстоногова