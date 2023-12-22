После продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Сегодня, 30 мая, не стало звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Информация об этом появилась в официальных соцсетях артистки.

Артистки, которой было всего 53 года, не стало сегодня ночью. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что артистке диагностировали серьезное онкологическое заболевание. Долгое время её родственники не комментировали данные сообщения, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Многим Анастасия Заворотнюк известна по сериалу "Моя прекрасная няня". Но также она играла во многих фильмах, таких как "Машенька", "Наследник", "Код апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Неидеальная женщина", "Служебный роман. Наше время", "Мамы" и других.

Фото: ВКонтакте/ Анастасия Заворотнюк