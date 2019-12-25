Умерла актриса Вера Алентова

Сообщается, что актрисе стало плохо на похоронах Анатолия Лобоцкого.

Народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театр имени Пушкина.

Сегодня, 25 декабря, в СМИ сообщалось, что Алентова присутствовала на прощании с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Народный артист скончался 20 декабря на 67-м году жизни. Во время церемонии Алентовой стало плохо, Ее передали врачам скорой помощи.

В театре уточнили, что о дате и месте прощания с Алентовой сообщат дополнительно. Отмечается, что артистка служила в театре 60 лет. Вера Лентова родилась 21 февраля 1942 года. Всемирную известность актриса получила благодаря исполнению главной роли в фильме "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова. Она также снималась в картинах "Ширли-мырли", "Жених из Майами" и "Время желаний".

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"