Гимнастка Дина Аверина подтвердила беременность эффектным выходом в свет

Радостную новость она объявила на премии МУЗ-ТВ в Москве.

Сегодня, 6 июня, в Москве прошла церемония вручения премии МУЗ-ТВ 2026 "Движение". Одними из самых ярких гостей мероприятия стали известная российская гимнастка Дина Аверина и её муж — фигурист Дмитрий Соловьев. Пара вышла на красную дорожку, где Дина предстала в эффектном открытом платье, подчеркивающем её округлившийся живот, что стало подтверждением долгожданной беременности.

В беседе Дина Аверина официально подтвердила свое положение. По словам спортсменки, рождение ребенка ожидается уже в конце лета этого года, и роды будут партнерскими. Для самой Дины этот ребенок станет первым, тогда как у Дмитрия Соловьева от предыдущих отношений уже есть 16-летний сын Александр. Отвечая на вопрос журналистов, Дина также отметила, что планирует рожать на своей родине, в Нижнем Новгороде, так как хочет довериться знакомым и надежным врачам.

История любви этой красивой пары началась в 2024 году на съемках популярного телевизионного шоу "Ледниковый период", где они выступали в одной паре. Их профессиональное общение быстро переросло в нечто большее. Уже в 2025 году они официально зарегистрировали брак. Весь прошлый год спортсмены скрывали свое счастье, и только сейчас, на премии МУЗ-ТВ, они впервые перестали таить свой статус будущих родителей, вызвав восторг у поклонников и прессы.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мирра Андреева разгромила полячку и стала чемпионкой турнира в Париже.

Фото: Instagram* / Дмитрий Соловьёв

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