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Гимнастки сестры Аверины завоевали серебро и бронзу чемпионата мира в упражнении с лентой

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Золота взяла спортсменка из Белоруссии Алина Горносько.

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в упражнении с лентой в рамках ЧМ-2021 по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

Обладательницей золотой медали стала белорусская гимнастка Алина Горносько. Она заработала 23,950 балла. Дина Аверина отстала от соперницы на 0,05 балла. Ее сестра получила 23 450 баллов.

Дина завоевала первую серебряную медаль на чемпионате мира в Японии. До этого она взяла три золота. В активе Арины еще два выигранных серебряных награды на этом турнире.

Ранее российская гимнастка Мельникова завоевала золото на чемпионате мира в личном многоборье.

Видео: Youtube/Olympics 

Теги: алина горносько, арина аверина, дина аверина, китакюсю, художественная гимнастика
Категории: Спорт, Новости России, Лента новостей,

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