Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на чемпионате мира в личном многоборье

Эта победа стала первой для страны с 2010 года.

Ангелина Мельникова одержала победу в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

В финале соревнований 21-летняя россиянка показала лучший результат. По итогам четырех упражнений Мельникова набрала 56,632 балла. Серебряную медаль завоевала американская гимнастка Лиэнн Вонг с результатом 56,340 балла. Ее соотечественница Кайла ди Челло стала бронзовым призером - 54,566 балла.

Отметим, что для России эта золотая медаль в женском многоборье стала первой с 2010 года. Последней победительницей стала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

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