На Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике медали завоевали двое воспитанников спортшколы Пушкинского района

Юноши забрали две "бронзы", два "серебра" и "золото".

Двое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района завоевали медали на Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в районной администрации 13 октября.

В частности, по программе кандидатов в мастера спорта среди юношей Михаил Шехватов получил "бронзу" в многоборье и два "серебра" – в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах.

А по программе первого спортивного разряда среди юношей Дмитрий Павлов одержал победу в вольных упражнениях и занял третье место в упражнениях на коне.

Поздравляем гимнастов с призовыми местами, а также благодарим команду тренеров Семена Железнякова, Сергея Голубева и Алексея Павлова за подготовку спортсменов! Пресс-служба администрации Пушкинского района

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района