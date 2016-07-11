  1. Главная
На Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике медали завоевали двое воспитанников спортшколы Пушкинского района
Сегодня, 10:26
157
Юноши забрали две "бронзы", два "серебра" и "золото".

Двое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района завоевали медали на Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в районной администрации 13 октября. 

В частности, по программе кандидатов в мастера спорта среди юношей Михаил Шехватов получил "бронзу" в многоборье и два "серебра" – в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах. 

А по программе первого спортивного разряда среди юношей Дмитрий Павлов одержал победу в вольных упражнениях и занял третье место в упражнениях на коне. 

Поздравляем гимнастов с призовыми местами, а также благодарим команду тренеров Семена Железнякова, Сергея Голубева и Алексея Павлова за подготовку спортсменов! 

Пресс-служба администрации Пушкинского района 

Ранее на Piter.TV: школьники из Пушкинского района завоевали медали на Первенстве РФ по спортивному ориентированию. 

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района 

