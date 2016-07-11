На Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике медали завоевали двое воспитанников спортшколы Пушкинского района

Двое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района завоевали медали на Первенстве Петербурга по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в районной администрации 13 октября.
В частности, по программе кандидатов в мастера спорта среди юношей Михаил Шехватов получил "бронзу" в многоборье и два "серебра" – в опорном прыжке и в упражнениях на кольцах.
А по программе первого спортивного разряда среди юношей Дмитрий Павлов одержал победу в вольных упражнениях и занял третье место в упражнениях на коне.
Поздравляем гимнастов с призовыми местами, а также благодарим команду тренеров Семена Железнякова, Сергея Голубева и Алексея Павлова за подготовку спортсменов!
Пресс-служба администрации Пушкинского района
Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района
