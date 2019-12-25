Подростка подозревают в смертельном избиении сверстника в районе станции Кондакопшино
Сегодня, 12:49
Он вернулся на место происшествия, чтобы сокрыть улики.

Полицейские Пушкинского района задержали подростка, подозреваемого в расправе над сверстником. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 марта к правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что ее 17-летний сын ушел из дома на Ахматовской улице и не вернулся, перестав выходить на связь. Тогда были организованы поиски ребенка совместно с волонтерами. Рано утром 19 марта тело юноши со следами насильственной смерти обнаружили рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино. 

По подозрению в совершении преступления оперативно поймали 16-летнего местного жителя. Он вернулся на место происшествия, чтобы сокрыть улики. Парень доставлен в отдел для установления всех обстоятельств случившегося. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина избил оппонента в парадной на Большой Московской улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

