Подростка подозревают в смертельном избиении сверстника в районе станции Кондакопшино

Полицейские Пушкинского района задержали подростка, подозреваемого в расправе над сверстником.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 марта к правоохранителям обратилась женщина, заявившая, что ее 17-летний сын ушел из дома на Ахматовской улице и не вернулся, перестав выходить на связь. Тогда были организованы поиски ребенка совместно с волонтерами. Рано утром 19 марта тело юноши со следами насильственной смерти обнаружили рядом с железнодорожной станцией Кондакопшино.

По подозрению в совершении преступления оперативно поймали 16-летнего местного жителя. Он вернулся на место происшествия, чтобы сокрыть улики. Парень доставлен в отдел для установления всех обстоятельств случившегося.

