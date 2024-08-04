Полицейские проверили стройки в Пушкинском районе. В отдел доставлены 30 мигрантов

Полицейские совместно с росгвардейцами провели масштабный профилактический рейд на трех строительных площадках – на улице Нины Петрович, Пулковском шоссе и Соколиной улице. Были проверены бытовки и документы работников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из 400 человек 310 оказались мигрантами, у 30 иностранцев выявили проблемы с документами. Нарушителей доставили в отдел для составления административных протоколов и рассмотрения вопроса о возможной депортации.

Ряд нарушений выявили и сотрудники Госавтоинспекции: по итогам проверки составлено 10 протоколов, в том числе за отсутствие страховки, технические неисправности автомобиля и нарушение правил использования ремней безопасности.

