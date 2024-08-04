  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:56
157
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские проверили стройки в Пушкинском районе. В отдел доставлены 30 мигрантов

0 0

Из 400 человек 310 оказались иностранцами.

Полицейские совместно с росгвардейцами провели масштабный профилактический рейд на трех строительных площадках – на улице Нины Петрович, Пулковском шоссе и Соколиной улице. Были проверены бытовки и документы работников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из 400 человек 310 оказались мигрантами, у 30 иностранцев выявили проблемы с документами. Нарушителей доставили в отдел для составления административных протоколов и рассмотрения вопроса о возможной депортации.

Ряд нарушений выявили и сотрудники Госавтоинспекции: по итогам проверки составлено 10 протоколов, в том числе за отсутствие страховки, технические неисправности автомобиля и нарушение правил использования ремней безопасности. 

Ранее на Piter.TV: в ходе рейда с этническим уклоном в деревне Верхние Осельки составили 23 протокола. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: пушкинский район, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии