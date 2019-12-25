На автобусном маршруте №55 в Петербурге прошел рейд по контролю оплаты проезда
Сегодня, 15:40
В центре Петербурга комитет по транспорту провел рейд по контролю оплаты проезда на автобусном маршруте №55. В мероприятии также поучаствовали представители Управления по вопросам миграции, сообщили 4 мая в ведомстве. 

Всего проверили 11 автобусов и 179 пассажиров, составлено 13 актов. Кроме того, в отдел полиции доставили двоих иностранцев. Они привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Системная работа в данном направлении позволяет формировать ответственное отношение пассажиров к соблюдению установленных правил. 

Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок" 

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе миграционных рейдов на предприятиях Ленобласти были задержаны 22 иностранца. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: комитет по транспорту, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

