На автобусном маршруте №55 в Петербурге прошел рейд по контролю оплаты проезда

В центре Петербурга комитет по транспорту провел рейд по контролю оплаты проезда на автобусном маршруте №55. В мероприятии также поучаствовали представители Управления по вопросам миграции, сообщили 4 мая в ведомстве.

Всего проверили 11 автобусов и 179 пассажиров, составлено 13 актов. Кроме того, в отдел полиции доставили двоих иностранцев. Они привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Системная работа в данном направлении позволяет формировать ответственное отношение пассажиров к соблюдению установленных правил. Виталий Войнов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

