В честь 90-летия петербургского троллейбуса в Федоровском сквере заложили каштановую аллею

Всего посадили девять деревьев.

Во Фрунзенском районе в Федоровском сквере в честь 90-летия петербургского троллейбуса заложили каштановую аллею. В мероприятии поучаствовали водители троллейбусов и другие сотрудники ГУП "Горэлектротранс". Всего посадили девять деревьев, сообщили в городском комитете по транспорту 22 апреля.

Акция объединила десятки человек, в том числе, заместителя председателя ведомства Анатолия Коннова, директора "Горэлектротранса" Константина Шостака и заместителя главы районной администрации Артема Матвеева.

В прошлом году в Северную столицу поступило 66 новых трамваев, в 2026-м планируют поставку 86 троллейбусов.

Каштан – это долгожитель. Его средний возраст – 500 лет. Это символизирует наше отношение к экологическим вопросам. Анатолий Коннов, заместитель председателя комтранса

