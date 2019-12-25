В честь 90-летия петербургского троллейбуса в Федоровском сквере заложили каштановую аллею
Сегодня, 15:58
Всего посадили девять деревьев.

Во Фрунзенском районе в Федоровском сквере в честь 90-летия петербургского троллейбуса заложили каштановую аллею. В мероприятии поучаствовали водители троллейбусов и другие сотрудники ГУП "Горэлектротранс". Всего посадили девять деревьев, сообщили в городском комитете по транспорту 22 апреля. 

Акция объединила десятки человек, в том числе, заместителя председателя ведомства Анатолия Коннова, директора "Горэлектротранса" Константина Шостака и заместителя главы районной администрации Артема Матвеева. 

В прошлом году в Северную столицу поступило 66 новых трамваев, в 2026-м планируют поставку 86 троллейбусов. 

Каштан – это долгожитель. Его средний возраст – 500 лет. Это символизирует наше отношение к экологическим вопросам.

Анатолий Коннов, заместитель председателя комтранса 

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

