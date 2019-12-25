Зампредседателя комитета по транспорту Петербурга стала Ольга Пискунова

С 22 апреля должность заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга и начальника Управления административной практики ведомства заняла Ольга Пискунова.

По данным Смольного, с 2021 года Ольга Владимировна была начальником Управления, а ранее 10 лет работала в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Уточняется, что она неоднократно повышала квалификацию.

Первым зампредседателя комтранса с 7 апреля стал Алексей Гончаров. До этого он занимал руководящие должности в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы. В целом чиновник является кандидатом экономических наук, в 2023 году окончил магистратуру по направлению "Наземные транспортно-технологические комплексы".

