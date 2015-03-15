Первым зампредседателя комитета по транспорту Петербурга стал Алексей Гончаров
Сегодня, 11:29
Ранее он занимал руководящие должности в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.

Должность первого заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга с 7 апреля занял Алексей Гончаров. Об этом рассказали в ведомстве. 

С 2021 года Алексей Борисович был заместителем председателя городского комтранса, ранее он занимал руководящие должности в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы. Алексей Гончаров является кандидатом экономических наук, в 2023 году чиновник окончил магистратуру по направлению "Наземные транспортно-технологические комплексы". 

Ранее на Piter.TV: новым главным прокурором Петербурга стал Андрей Гуришев. Его карьера началась в 2000-х годах после окончания юридического факультета СПбГУ. Профессиональный путь также включал работу в Новгородской области. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: комитет по транспорту, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

