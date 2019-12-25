Новым главным прокурором Петербурга стал Андрей Гуришев

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга. Документ датирован 25 марта 2026 года. Ранее глава государства предложил кандидатуру Гуришева на эту должность в связи с переходом предыдущего руководителя, Виктора Мельника, на пост заместителя Генерального прокурора.

Андрею Гуришеву 52 года, он является уроженцем Петербурга. Его карьера в органах прокуратуры началась в 2000-х годах после окончания юридического факультета СПбГУ. В 2011 году он занял пост заместителя прокурора города.

Профессиональный путь также включал работу в Новгородской области, что позволило Гуришеву получить ценный опыт. В 2019 году Гуришев вернулся в федеральную структуру, возглавив в Генпрокуратуре управление по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

