  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре петербургская компания погасила долг по зарплате в 1 млн рублей
Сегодня, 11:27
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре петербургская компания погасила долг по зарплате в 1 млн рублей

Также сотруднику выплачена компенсация за задержку в 88 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В обществе с ограниченной ответственностью перед бренд-менеджером образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 1 млн рублей, сообщили 25 марта в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес руководителю коммерческой организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Долг перед сотрудником погашен, также выплачена компенсация за задержку в 88 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге предстанет генеральный директор ООО, задержавший зарплату сотруднику. Руководителю вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Работник должен был получить 530 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии