Перед судом в Петербурге предстанет гендиректор ООО, задержавший зарплату сотруднику

Работник должен был получить 530 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Ему вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщили 11 марта в надзорном ведомстве.

Установлено, что перед сотрудником организации образовалась задолженность по зарплате на сумму более 530 тыс. рублей. Однако обвиняемый имел реальную возможность оплаты труда. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

