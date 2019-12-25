  1. Главная
Перед судом в Петербурге предстанет гендиректор ООО, задержавший зарплату сотруднику
Работник должен был получить 530 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Ему вменяют ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев), сообщили 11 марта в надзорном ведомстве. 

Установлено, что перед сотрудником организации образовалась задолженность по зарплате на сумму более 530 тыс. рублей. Однако обвиняемый имел реальную возможность оплаты труда. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что главный бухгалтер петербургской организации похитила 4 млн рублей за 2 года. Женщина "задваивала" себе зарплату и авансы, начисляла дополнительные выплаты и компенсации, в том числе по несуществующим приказам о премировании, договорам подрядов и займов. 

