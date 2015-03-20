  1. Главная
Главный бухгалтер петербургской организации похитила 4 млн рублей за 2 года
Сегодня, 12:55
Женщина "задваивала" себе заработную плату и авансы, начисляла дополнительные выплаты и компенсации.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 10 марта. 

Уточняется, в период с апреля 2022 года по январь 2024-го фигурантка, занимая должность главного бухгалтера в акционерном обществе, похищала средства организации. Женщина "задваивала" себе заработную плату и авансы, начисляла дополнительные выплаты и компенсации, в том числе по несуществующим приказам о премировании, договорам подрядов и займов. Почти за 2 года она забрала свыше 4 млн рублей. 

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить курьера мошенников, похитивших у пенсионерки более 800 тыс. рублей. Фигурант прибыл к дому на Кубинской улице, чтобы вручить потерпевшей документы, якобы подтверждающие передачу денег ему. 

Фото: Piter.TV 

