Главный бухгалтер петербургской организации похитила 4 млн рублей за 2 года

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Ей вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), рассказали в надзорном ведомстве 10 марта.

Уточняется, в период с апреля 2022 года по январь 2024-го фигурантка, занимая должность главного бухгалтера в акционерном обществе, похищала средства организации. Женщина "задваивала" себе заработную плату и авансы, начисляла дополнительные выплаты и компенсации, в том числе по несуществующим приказам о премировании, договорам подрядов и займов. Почти за 2 года она забрала свыше 4 млн рублей.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

